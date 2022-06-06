Движение межтерминальных поездов в Шереметьево приостановили

В Шереметьево приостановили движение межтерминальных поездов, на которых можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C.

Теперь пассажиры могут воспользоваться аэроэкспрессом и без пересадок доехать в терминалы В и С прямо от Белорусского вокзала. Путь займет 65 минут.

Также до аэропорта можно добраться на автобусах, которые ходят из Химок, Лобни и Москвы – от станций метро "Планерная", "Речной вокзал", "Китай-город", "Ховрино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.