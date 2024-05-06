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06 мая, 13:15

Транспорт

Москвичи бесплатно воспользовались 70 тыс раз городским прокатом велосипедов в 2024 году

Москвичи бесплатно воспользовались 70 тыс раз городским прокатом велосипедов в 2024 году

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С начала сезона в 2024 году москвичи уже 70 тысяч раз бесплатно воспользовались прокатом велосипедов. Такую льготу горожане получают по безлимитным единым проездным и картам москвича обучающегося. Количество таких поездок в день не ограничено.

Большой ли выбор велосипедов в городских пунктах аренды? Что нужно, чтобы бесплатно воспользоваться городским прокатом велосипедов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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