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06 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

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Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 3 мая

В московском прокате появилась улучшенная модель электровелосипедов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Поезд "Иволга 4.0", созданный на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ), впервые вышел на МЦД-4. В его производстве задействованы около 50 тысяч сотрудников 600 предприятий по всей стране. Уровень локализации отечественного электропоезда достиг 97%.

"Банковскими картами можно оплатить проезд на всех турникетах метро и МЦК. За январь – март 2024 года пассажиры оплатили проезд таким способом более 72,7 миллиона раз. Это на 47,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва – один из мировых лидеров по количеству способов оплаты в городском транспорте. После масштабного обновления оборудования платить за проезд банковскими картами можно на четырех тысячах турникетов", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Три тысячи электровелосипедов версии 2.0 2024 года доступны для проката по прежним тарифам. Улучшенные транспортные средства стали еще надежнее и безопаснее.

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