Новости часа: движение поездов изменится на Савеловском направлении с 11 по 31 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово" с 11 по 31 мая, сообщил столичный Дептранс.

Праздничная программа в честь Дня Победы ждет москвичей в 19 парках столицы, сообщает на портале мэра и правительства Москвы.

Сбербанк откроет второе отделение в Крыму в ближайшие дни в Севастополе, сообщил зампред ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов.