Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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11:30

Транспорт

Новости часа: движение поездов изменится на Савеловском направлении с 11 по 31 мая

Новости часа: движение поездов изменится на Савеловском направлении с 11 по 31 мая

Несколько станций метро в центре Москвы закроют для выхода 7 и 9 мая

В Москве ограничили работу каршеринга

В расписание столичного городского транспорта в внесли изменения

На Курском, Павелецком и Казанском направлении добавили дополнительные рейсы поездов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово" с 11 по 31 мая, сообщил столичный Дептранс.

Праздничная программа в честь Дня Победы ждет москвичей в 19 парках столицы, сообщает на портале мэра и правительства Москвы.

Сбербанк откроет второе отделение в Крыму в ближайшие дни в Севастополе, сообщил зампред ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов.

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