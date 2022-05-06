Трамваи пяти маршрутов задерживаются на Авиационной улице

Трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31 задерживаются на улице Авиационной на северо-западе столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На улице Авиационной (в районе остановки "Пехотная улица") задерживаются трамваи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты временно изменены. В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

