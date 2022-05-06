Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик, так как в городе ожидаются заторы до 7 баллов. Об этом сообщили в Дептрансе.

По меньшей мере 17 человек получили травмы из-за сильного взрыва, который произошел в доме в одном из центральных районов Мадрида.

Режим работы Московской канатной дороги изменится 9 мая из-за салюта.