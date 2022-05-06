Режим работы Московской канатной дороги изменится 9 мая из-за праздничного салюта

9 мая изменится режим работы Московской канатной дороги. Она будет открыта с 10:00 до 20:30. Это связано с проведением праздничного салюта в честь Дня Победы.

С 14:00 до 20:30 посадка и высадка пассажиров будет только со станции "Воробьевы Горы". Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

После праздничного парада на Воробьевых горах ждут в гости ветеранов Великой Отечественной войны. Все посетители смогут поздравить их с праздником.

Кроме того, в этот день на канатке пройдет акция для участников шествия "Бессмертный полк". Всем, кто придет с портретом своего ветерана, предоставят скидку 50%, а в память о подвиге женщин в годы Великой Отечественной посетителям будут дарить синие платочки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.