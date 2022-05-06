Дептранс сообщил об образовании заторов на выездах из города

Москва готовится к пятничным заторам. Через несколько часов заторы обещают на шоссе на выездах из города. Об этом заявил Дептранс.

В День Победы в Москве более 5,5 тысячи волонтеров будут помогать на патриотических акциях.

Во Владикавказе полностью потушили крупный пожар на рынке. Это заняло более четырех часов, сообщили в МЧС.

