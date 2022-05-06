Столичные автоинспекторы провели осмотр мототехники

Московские автоинспекторы провели осмотр мототехники. Мотосезон уже стартовал, в ДТП все чаще стали попадать байкеры.

Улицы патрулируют более 50 экипажей на мотоциклах. Перед проведением осмотра все сотрудники прошли необходимую контраварийную подготовку и освежили навыки управления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

