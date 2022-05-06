Наземный общественный транспорт Москвы подготовили к летнему сезону

Московские автобусы и электробусы подготовили к лету. Они прошли сезонное обслуживание. Об этом рассказали в Мосгортрансе.

Всего проверили семь тысяч машин. Особое внимание уделили системам, которые обеспечивают комфорт пассажиров в жару.

Сезонным обслуживанием одного электробуса занимаются 4–5 человек, которые тратят на каждую машину порядка шести часов. Сразу после такого сезонного техобслуживания электробусы могут выйти на маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

