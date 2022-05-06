Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Сочи

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Сочи можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 установил минимальный тариф на уровне 6 758 рублей. "Аэрофлот" предлагает улететь за 5 794 рубля.

У "Победы" билеты подешевели на 2 тысячи рублей и сейчас стоят 2 599 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.