Запуск МЦД-3 разгрузит 6 вылетных магистралей на 6,9 тыс авто в сутки – Дептранс

Запуск МЦД-3 сделает свободнее на 6,9 тысячи машин в сутки шесть вылетных магистралей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Больше всего будут разгружены Ленинградское и Новорязанское шоссе, а также Новоегорьевское, Косинское, Егорьевское шоссе и Октябрьский проспект.

Уточняется, что запуск МЦД-1 и МЦД-2 позволил разгрузить дороги рядом с ними на 5–9%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

