Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Казань

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Казань можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 снизил цену почти на 3 тысячи рублей, сейчас билет можно купить за 5 988 рублей. Около 3 тысяч рублей скинул "Аэрофлот", обновленное предложение – 7 984 рубля.

Подешевело и предложение "Победы", теперь стоимость минимального тарифа составляет 3 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.