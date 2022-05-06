Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Челябинск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Челябинск можно несколькими авиаперевозчиками.

У S7 цена снизилась: раньше билет стоил 6 768 рублей, а теперь – 6 028 рублей. "Аэрофлот" скинул почти 800 рублей, сейчас билет обойдется в 6 989 рублей.

У "Победы" самое выгодное предложение – 4 499 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.