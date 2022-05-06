"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Турцию

"Аэрофлот" с 6 мая возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Это направление по традиции одно из самых популярных на майские праздники.

Но и цены существенно выросли. Сколько стоят сейчас билеты в Турцию? И можно ли их еще купить?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.