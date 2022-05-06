В Москве ограничат движение на дорогах из-за генеральной репетиции парада Победы 7 мая

7 мая в Москве пройдет генеральная репетиция парада. Из-за этого будут введены ограничения на дорогах.

С 05:00 они начнут действовать на Волгоградском проспекте, в Оружейном переулке, Новинском бульваре. Будут перекрыты Кремлевская, Устьинская и Кудашевская набережные.

До окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской улице, Моховой, Петровке, Солянке и по Большому Каменному мосту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.