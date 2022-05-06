Станции метро в центре Москвы будут работать с ограничениями 7 и 9 мая

Шесть станций метро будут работать в особом режиме 7 мая. Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" откроют только на вход и пересадку пассажиров.

А через станцию "Библиотека имени Ленина" можно будет только перейти с одной ветки на другую Такой режим будет действовать с 05:30 и до окончания генеральной репетиции парада в честь Дня Победы.

По такой же схеме эти станции будут работать и 9 мая. Полностью ограничения снимут после прохождения Бессмертного полка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.