Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопада

Центральную часть России засыпает снегом. На трассах сложные погодные условия, в том числе на дороге Касимов – Москва. Из-за скользкого покрытия и ограниченной видимости автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок, особенно если машина уже переобута в летнюю резину.

Пассажирам советуют отдавать предпочтение общественному транспорту – это быстрее и безопаснее в сложную погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.