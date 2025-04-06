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06 апреля, 11:15

Транспорт

Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопада

Водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за снегопада

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Центральную часть России засыпает снегом. На трассах сложные погодные условия, в том числе на дороге Касимов – Москва. Из-за скользкого покрытия и ограниченной видимости автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок, особенно если машина уже переобута в летнюю резину.

Пассажирам советуют отдавать предпочтение общественному транспорту – это быстрее и безопаснее в сложную погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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