Эксперты оценили возможности новой системы оценки пассажиров в столичных такси

В Москве агрегаторы такси внедрили новую систему оценки пассажиров, которая должна минимизировать отмену поездок. Согласно новым правилам водитель может отказаться от поездки с клиентом с низким рейтингом, однако таксисты стали намеренно ставить низкие оценки пассажирам.

Эксперты прокомментировали возможности новой системы оценки и объяснили, какие есть способы разрешить конфликт таксиста и пассажира. Куда обращаться и что делать в такой ситуации?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.