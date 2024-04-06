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06 апреля, 11:30

Транспорт

Эксперты оценили возможности новой системы оценки пассажиров в столичных такси

Эксперты оценили возможности новой системы оценки пассажиров в столичных такси

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В Москве агрегаторы такси внедрили новую систему оценки пассажиров, которая должна минимизировать отмену поездок. Согласно новым правилам водитель может отказаться от поездки с клиентом с низким рейтингом, однако таксисты стали намеренно ставить низкие оценки пассажирам.

Эксперты прокомментировали возможности новой системы оценки и объяснили, какие есть способы разрешить конфликт таксиста и пассажира. Куда обращаться и что делать в такой ситуации?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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