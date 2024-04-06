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06 апреля, 10:15

Транспорт

Исторические вагоны трамваев впервые проедут по Лесной улице 6 апреля

Исторические вагоны трамваев впервые проедут по Лесной улице 6 апреля

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В субботу, 6 апреля, московский трамвай отмечает свое 125-летие. В честь праздника подготовили парад трамваев, который начнется в 11:00. Впервые 12 исторических вагонов проедут по Лесной улице, а затем выстроятся на площади Тверская Застава.

На площадь трамваи будут прибывать из депо имени Русакова. Колонна пройдет через станции метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская", "Проспект Мира".

После парада возле Белорусского вокзала у москвичей и туристов будет возможность посмотреть выставку ретротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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