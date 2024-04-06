Участок МЦД-3 закрыли в столице до 8 апреля

В Москве закрыли участок МЦД-3 – поезда не будут ходить от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала днем 6–7 апреля. Как сообщили в столичном Дептрансе, поезда не будут ходить до 8 апреля из-за модернизации инфраструктуры.

На это время железнодорожный транспорт заменят бесплатные автобусы по четырем маршрутам. Всего запустят более 40 компенсационных автобусов с интервалами движения от 7 минут.

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