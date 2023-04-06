В Москве прошла большая пресс-конференция, посвященная работе сервисов электросамокатов

В столице завершилась большая пресс-конференция, посвященная работе сервисов электросамокатов. На встрече обсудили новые технологии, которые внедряют в мобильный транспорт, включая искусственный интеллект. Поговорили и о том, как улучшить городскую среду для комфортного передвижения, а также культуру безопасного вождения.

С 1 марта электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности получили статус транспортных средств. Теперь операторы сервисов аренды обязаны информировать пользователей о новых правилах. В частности, на самокате нельзя ездить вдвоем, а также управлять им в нетрезвом виде.

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