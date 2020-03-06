Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 400 алых роз появится на станции метро "Трубная" к Международному женскому дню. Красный цвет бутонов контрастирует с белым сводом станции и создает праздничную атмосферу. Пассажиры могут сделать весенние фотографии до конца месяца.

"В 2024 году на улицы Москвы в среднем выезжало 2,8 миллиона автомобилей в день. Это на 1% меньше, чем в 2023 году, и на 9% меньше, чем в 2019-м. Таких результатов во многом удалось добиться благодаря развитию рельсового и наземного городского транспорта, такси и каршеринга, а также сервисов аренды средств индивидуальной мобильности", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 6 и 8 марта будут скорректированы 6 маршрутов автобусов и электробусов в столице и Подмосковье. Транспорт станет подъезжать ближе к новым жилым домам, станциям рельсового каркаса и соцобъектам.

