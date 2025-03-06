Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой будет реконструирован, что улучшит доступность сразу нескольких районов ВАО. Работы затронут съезды, боковые проезды и заездные карманы на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

"На улице Щорса реорганизуют территорию по программе комплексного развития. Запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,7 гектара. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Вложения в проект оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей" – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новое школьное здание для образовательного комплекса в Ново-Переделкине готово на 60%. Общая площадь четырехэтажного здания на 550 мест составляет 8,8 тысячи квадратных метров.