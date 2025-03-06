Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Городские камеры показали транспортную обстановку на столичных дорогах

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

В Москве появятся две новые платные дороги для улучшения транспортной ситуации

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

"Это Москва. Инфраструктура": знаки из будущего

Новости часа: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой будет реконструирован, что улучшит доступность сразу нескольких районов ВАО. Работы затронут съезды, боковые проезды и заездные карманы на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

"На улице Щорса реорганизуют территорию по программе комплексного развития. Запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,7 гектара. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Вложения в проект оцениваются примерно в 5 миллиардов рублей" – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новое школьное здание для образовательного комплекса в Ново-Переделкине готово на 60%. Общая площадь четырехэтажного здания на 550 мест составляет 8,8 тысячи квадратных метров.

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