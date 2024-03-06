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06 марта, 16:15

Транспорт

В РЖД рассказали, в каком порядке будут строить высокоскоростные магистрали

В РЖД рассказали, в каком порядке будут строить высокоскоростные магистрали

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ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга станет первой из целого ряда подобных магистралей, рассказали в РЖД. Новая железная дорога должна сократить время в пути между городами до чуть более двух часов. Изменения почувствуют около 30 миллионов жителей областей, где пройдет магистраль.

Следующей высокоскоростной железной дорогой станет Москва – Екатеринбург, далее быстрее доехать можно будет до Адлера, Минска и Рязани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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