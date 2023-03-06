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В Дептрансе рассказали о реконструкции тоннеля на Замоскворецкой линии метро

В Дептрансе рассказали о реконструкции тоннеля на Замоскворецкой линии метро

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На Замоскворецкой линии метро в данный момент продолжается реконструкция тоннеля на участке от станции "Царицыно" до "Кантемировской". В департаменте транспорта рассказали, что там фактически строят новый перегон длиной 140 метров. По словам специалистов, это самый надежный способ обновления участка линии.

Кроме того, там усиливают несущие конструкции и восстанавливают гидроизоляцию. Работы идут в круглосуточном режиме.

Реконструкция части тоннеля проходит открытым способом из-за его небольшой глубины. Рабочие уже закончили укрепление котлована и пространства между тоннелями с помощью свай. Половину старой чугунной облицовки сняли.

На время закрытия участка линии запустили компенсационные автобусы, еще пассажиры могут пользоваться соседними линиями метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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