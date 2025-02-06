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06 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Дмитровском, Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Сущевский Вал, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля в районе Лужнецкой эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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