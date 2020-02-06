Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Парк "Коньково" начал обслуживать электробусы – более 50 современных машин от ПАО "КАМАЗ". Модернизация инфраструктуры позволяет выпускать на маршруты более комфортный и экологичный городской транспорт. Каждая машина в парке проходит мойку и чистку, проверку исправности всех систем и узлов.

"Переразметка позволяет улучшать движение в столице. За счет изменения числа полос мы равномерно и безопасно распределяем трафик. На интенсивном участке дублера Ленинградского шоссе в сторону области сделают дополнительную полосу, что позволит водителям удобнее и быстрее съезжать на МКАД. Пропускная способность съезда вырастет на 20%. Продолжаем делать поездки в городе комфортнее по поручению Сергея Собянина", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве работают уже 10 уличных перехватывающих парковок, которые расположены у станций метро в разных районах. Они упрощают поездки по городу и уменьшают заторы на дорогах.