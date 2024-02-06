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06 февраля, 13:15

Транспорт

Москвичам рассказали о работе нового автовокзала Красногвардейского

Москвичам рассказали о работе нового автовокзала Красногвардейского

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C нового автовокзала Красногвардейского, который заменил устаревшую станцию, уже отправились по разным маршрутам больше четырех тысяч пассажиров. Этот вокзал становится главным транспортным узлом на юге столицы, так как там стали появляться новые межрегиональные направления.

С открытием Красногвардейского завершили полную реконструкцию московских автовокзалов. Всего их в столице пять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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