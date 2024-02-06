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06 февраля, 12:45

Транспорт

Жителям столицы рассказали, как доехать до популярных горнолыжных склонов

Жителям столицы рассказали, как доехать до популярных горнолыжных склонов

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До горнолыжных склонов Москвы следуют десятки маршрутов общественного транспорта. Выбрать нужный можно в приложении "Московский транспорт".

Например, до спортивных комплексов "Ново-Переделкино", "Лата трэк" и "Куркино" можно добраться на автобусах и электробусах. Всего вблизи популярных зимних локаций проходит около 25 маршрутов наземного городского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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