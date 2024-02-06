Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и детей в самолетах

Родителей с детьми нельзя будет рассаживать в самолетах. Такие поправки в Воздушный кодекс подготовили в Госдуме.

До сих пор мера была только рекомендательная, и у разных авиакомпаний правила перевозки отличались. Теперь их хотят сделать едиными.

В данный момент инициативу обсуждают. Необходимо определить, до какого возраста дети обязательно должны летать на соседних с родителями креслах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.