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06 февраля, 12:15

Транспорт

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и детей в самолетах

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и детей в самолетах

Авиакомпаниям РФ запретят рассаживать детей и родителей в самолетах

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Родителей с детьми нельзя будет рассаживать в самолетах. Такие поправки в Воздушный кодекс подготовили в Госдуме.

До сих пор мера была только рекомендательная, и у разных авиакомпаний правила перевозки отличались. Теперь их хотят сделать едиными.

В данный момент инициативу обсуждают. Необходимо определить, до какого возраста дети обязательно должны летать на соседних с родителями креслах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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