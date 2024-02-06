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06 февраля, 08:30

Транспорт

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

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Из-за снегопада, который может 6 февраля задержаться в столице на весь день, Дептранс призвал водителей воздержаться от поездок на личных авто и воспользоваться городским транспортом. Кроме того, ожидается, что вечерний трафик достигнет 6–7 баллов.

При этом затруднено движение на участках трасс, где идет ремонт, а именно на Волгоградском проспекте, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. Свободное движение – на Московском скоростном диаметре, а также на проспектах Маршала Жукова и Кутузовском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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