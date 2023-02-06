Беспилотный поезд запустят в московском метро к 2026 году

Беспилотный поезд запустят в столичном метро к 2026 году. Проект уже находится в разработке. Инновационный транспорт станет еще комфортнее для пиковых часов, так как двери будут рекордно широкими, а вместимость составов тоже увеличится. Кроме того, поездки в метро станут более тихими.

В 2023 году в метро поступят примерно 300 новейших вагонов "Москва-2020". А в 2024 году составы обновят с учетом пожеланий пассажиров. Там поменяют интерьеры, установят зарядные устройства нового поколения, а еще сделают поезда более удобными для маломобильных граждан.

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