В районе Храма Христа Спасителя временно закроют движение 6 и 7 января

В связи с проведением рождественских мероприятий движение в районе Храма Христа Спасителя будет временно ограничено сегодня, 6 января, и завтра, 7 января.

Проезд будет закрыт в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной с 16:00 6 января до 03:00 7 января.

Также с 18:00 6 января до 03:00 7 января ограничение коснется улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.