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06 января, 23:15

Транспорт

ЦОДД напомнил о закрытии движения в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января

ЦОДД напомнил о закрытии движения в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января

В Москве на Рождество продлена работа городского транспорта

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Центр организации дорожного движения напомнил, что из-за проведения рождественских мероприятий движение транспорта временно закроют в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января. В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать внимательность и строить маршрут заранее.

При этом транспорт Москвы в ночь на Рождество будет работать по особому графику. Станции метро и МЦК будут открыты до 02:00, а МЦД – до 03:00. При этом поезда "Аэроэкспресса" станут работать в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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