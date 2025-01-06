ЦОДД напомнил о закрытии движения в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января

Центр организации дорожного движения напомнил, что из-за проведения рождественских мероприятий движение транспорта временно закроют в районе храма Христа Спасителя 6 и 7 января. В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать внимательность и строить маршрут заранее.

При этом транспорт Москвы в ночь на Рождество будет работать по особому графику. Станции метро и МЦК будут открыты до 02:00, а МЦД – до 03:00. При этом поезда "Аэроэкспресса" станут работать в обычном режиме.

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