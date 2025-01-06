Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 22:15

Транспорт

В Москве на Рождество продлена работа городского транспорта

В Москве на Рождество продлена работа городского транспорта

Работа общественного транспорта Москвы будет продлена в рождественскую ночь

График работы столичного транспорта продлят в ночь на Рождество

Новости часа: квартиры по программе реновации в доме на улице Кедрова получат 670 жителей

Работу столичного транспорта продлят в ночь на 7 января

Транспорт в Москве будет работать дольше обычного в Рождество

Движение будет ограничено на участке Академического проезда с 9 января

Собянин: москвичи совершили более 190 млн поездок на трамваях в 2024 году

Собянин: транспорт в Москве будет ходить дольше в рождественскую ночь

Число электромобилей в Москве к 2030 году достигнет 315 тысяч

Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с 6 на 7 января. Это связано с тем, что во всех столичных церквях пройдут праздничные богослужения.

При этом движения не будет в Соймоновском проезде от улицы Волхонки до Пречистенской набережной с 16:00 6 января до 3:00 7 января. Также водители транспортных средств не смогут проехать по Волхонке от Соймоновского проезда до улицы Ленивки с 18:00 6 января до 3:00 7 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика