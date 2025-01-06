В Москве на Рождество продлена работа городского транспорта

Работа городского транспорта продлена в Москве на Рождество в ночь с 6 на 7 января. Это связано с тем, что во всех столичных церквях пройдут праздничные богослужения.

При этом движения не будет в Соймоновском проезде от улицы Волхонки до Пречистенской набережной с 16:00 6 января до 3:00 7 января. Также водители транспортных средств не смогут проехать по Волхонке от Соймоновского проезда до улицы Ленивки с 18:00 6 января до 3:00 7 января.

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