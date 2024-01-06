Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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06 января, 13:15

Транспорт

Работу столичного общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь

Работу столичного общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь

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Для удобства пассажиров в Рождественскую ночь увеличат время работы общественного транспорта. Метро и МЦК будут открыты до 02:00. Московскими центральными диаметрами можно будет воспользоваться до 03:00.

Еще порядка 150 наземных маршрутов будут курсировать до 03:30, а также будут доступны 16 ночных автобусов. Кроме того, до окончания новогодних выходных парковаться на городских улицах можно бесплатно, в том числе там, где действуют повышенные тарифы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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