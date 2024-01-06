Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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06 января, 07:30

Транспорт

В Москве начались испытания светофора, фиксирующего нарушения правил на переходе

В Москве начались испытания светофора, фиксирующего нарушения правил на переходе

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В Москве тестируют светофор, фиксирующий нарушения правил дорожного движения пешеходами. Так, на Бережковской набережной установлен светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. Она записывает и анализирует, на какой сигнал человек начал переходить дорогу.

Как пояснили в Госавтоинспекции, пока это прототип. Систему ждет еще ряд испытаний и дополнений перед тем, как ее разрешат внедрить повсеместно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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