В Москве начались испытания светофора, фиксирующего нарушения правил на переходе

В Москве тестируют светофор, фиксирующий нарушения правил дорожного движения пешеходами. Так, на Бережковской набережной установлен светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. Она записывает и анализирует, на какой сигнал человек начал переходить дорогу.

Как пояснили в Госавтоинспекции, пока это прототип. Систему ждет еще ряд испытаний и дополнений перед тем, как ее разрешат внедрить повсеместно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.