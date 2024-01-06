06 января, 07:30Транспорт
В Москве начались испытания светофора, фиксирующего нарушения правил на переходе
В Москве тестируют светофор, фиксирующий нарушения правил дорожного движения пешеходами. Так, на Бережковской набережной установлен светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. Она записывает и анализирует, на какой сигнал человек начал переходить дорогу.
Как пояснили в Госавтоинспекции, пока это прототип. Систему ждет еще ряд испытаний и дополнений перед тем, как ее разрешат внедрить повсеместно.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.