Трамвайные пути обновили на 12 столичных улицах в 2023 году

На 12 столичных улицах обновили трамвайные пути за год. Это участки дорог на шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Рогожском Валу.

Уровень шума в этих местах уменьшился на 20%. Всего дорожники заменили больше 25 километров рельсов, уложили свыше 20 тысяч новых шпал и сварили почти 1,5 тысячи стыков. Также они уложили 17 новых стрелочных переводов.

Помимо этого, в нескольких районах 30 стрелок оборудованы умной системой управления. Все работы вели по ночам и в выходные дни, чтобы не мешать движению днем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.