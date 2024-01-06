Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 09:15

Город

Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы в ночь с 6 на 7 января

Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы в ночь с 6 на 7 января

Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

Несколько пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области

Трамвайные пути на более чем 10 улицах Москвы обновили за год

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро до 8 января

Москвичи на 65% чаще стали оплачивать поездки в метро банковскими картами в 2023 году

Работу столичного общественного транспорта продлят в Рождественскую ночь

Москвичи более 60 тыс раз воспользовались КМ после закрытия участка оранжевой ветки метро

В центре Москвы в районе храма Христа Спасителя в ночь с 6 на 7 января перекроют движение. Как сообщили в Дептрансе, это связано с проведением рождественской службы.

Для проезда будут закрыты Соймоновский проезд и участок улицы Волхонки. Автобусы также не будут доезжать до остановки на Соймоновском проезде.

Пассажиров просят пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских воротах. Маршрут № 755 сократится, а м6 разделится на два отрезка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика