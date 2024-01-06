Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы в ночь с 6 на 7 января

В центре Москвы в районе храма Христа Спасителя в ночь с 6 на 7 января перекроют движение. Как сообщили в Дептрансе, это связано с проведением рождественской службы.

Для проезда будут закрыты Соймоновский проезд и участок улицы Волхонки. Автобусы также не будут доезжать до остановки на Соймоновском проезде.

Пассажиров просят пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских воротах. Маршрут № 755 сократится, а м6 разделится на два отрезка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.