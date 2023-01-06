Общественный транспорт Москвы в рождественскую ночь будет работать дольше. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Так, с 6 на 7 января поезда метро и МЦК будут курсировать до двух часов ночи. До этого же часа будут ходить компенсационные автобусы. Работу МЦД продлят до 3:00. Дольше всех задержится на улицах наземный городской транспорт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.