"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на рейсы в Казахстан

В "Аэрофлоте" заявили, что закрывают продажу билетов на рейсы в Казахстан, пока на две недели. Пассажирам отмененных рейсов вернут деньги за билеты, пообещали в компании.

В республике продолжаются волнения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.