В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 декабря

Наиболее плотный трафик в сторону центра наблюдается на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В течение дня локальные затруднения возможны на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады и в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

