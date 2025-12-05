Интервалы движения поездов МЦД-2 увеличат 6 декабря. В зависимости от участка они составят от 30 минут до 2,5 часа. Составы будут следовать укороченными маршрутами.

На участке от станции Курская до станции Перерва интервалы движения поездов будут увеличены до 2,5 часа, от станции Курьяново до станции Царицыно – до 1 часа, от станции Царицыно до станции Подольск – до 30 минут.

Большая часть поездов со стороны Подольска будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Царицыно, Курьяново и Перерва.

