В Сети начали обсуждать информацию о запрете на вождение для россиян старше 65 лет

В Сети начали обсуждать информацию о возможном запрете на вождение для россиян старше 65 лет. Отмечается, что им якобы грозит аннулирование прав, если они не пройдут платную медицинскую комиссию.

По словам экспертов, эта информация не соответствует действительности. Идея ограничения возникла как частное предложение общественного деятеля, но она не имеет под собой реальной основы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.