Новые правила ввели для тех, кто опоздал на свой самолет. Теперь обратный билет останется за пассажиром. Соответствующий приказ подписал Минтранс.

Документ опубликован на портале правовой информации. Раньше при покупке билета "туда-обратно" в случае опоздания авиакомпании аннулировали весь заказ. Теперь потерян будет только один билет, обратным можно будет воспользоваться. Правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.