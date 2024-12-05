Новости регионов: движение электросамокатов хотят ограничить в Сириусе

На федеральной территории Сириус хотят частично запретить движение электросамокатов, чтобы снизить аварийность и травматизм. Весной 2025 года, с начала нового сезона свободной от электросамокатчиков зоной станет ландшафтный парк "Музыкальный сад". Кроме того, в Олимпийском парке можно будет ездить только на выделенных участках. Также на некоторых улицах ограничат разрешенную скорость.

Тем временем в Ярославской области студенткам за беременность с 2025 года будут платить по 100 тысяч рублей. Обучающиеся в очной форме женщины получат единовременное пособие после того, как встанут на учет у врача. Законопроект уже одобрили в областной думе. Там считают, что новая мера станет хорошей материальной поддержкой и стимулом для молодых семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.