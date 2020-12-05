Новости Московского транспорта

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05 декабря, 14:30

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Уже 6-й раз подряд в разных частях Москвы открыли "транспортные" елки. Тематическую елку столичного транспорта можно увидеть на Чистопрудном бульваре около Московского театра "Современник". "Транспортные" новогодние деревья нарядили на Малой Сухаревской площади, в Лаврушинском переулке, на Петровке и у Киевского вокзала.

"В эти дни у нас традиционно начинается новогодний сезон на всей транспортной инфраструктуре. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам создать праздничную атмосферу в городском транспорте для всех жителей столицы. Мы украсим станции рельсового каркаса и остановки, с 15 декабря запустим транспорт с праздничным оформлением, а Деды Морозы будут дарить подарки нашим пассажирам. Уверен, что москвичей и гостей города ждет замечательная праздничная атмосфера", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Современные электробусы работают уже более чем в 110 районах Москвы. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду более чем на 60 тысяч тонн в год.

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