Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 16:15

Транспорт

Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 большегрузов

Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 большегрузов

Большой транспортный узел построят на "Беговой"

Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 грузовиков за сутки

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Москвичам рассказали о работе дорожного патруля ЦОДД в городе

Почти 200 грузовиков вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД за сутки

Москвичам рассказали о строительстве городского вокзала Беговая

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Москве присвоили высший кредитный рейтинг

Москвичам рассказали о модернизации Площади трех вокзалов

30 экипажей дорожного патруля ЦОДД помогают автомобилистам выбраться из снежного плена на трассах. За сутки помощью воспользовались почти 200 водителей фур.

Чаще всего тяжеловесный транспорт застревал на МКАД и эстакадах из-за невозможности подняться в горку. Водителей таких транспортных средств призывают быть внимательными на дороге и планировать поездки с учетом погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоКсения ЧепенкоРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика