05 декабря, 16:15Транспорт
Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 большегрузов
30 экипажей дорожного патруля ЦОДД помогают автомобилистам выбраться из снежного плена на трассах. За сутки помощью воспользовались почти 200 водителей фур.
Чаще всего тяжеловесный транспорт застревал на МКАД и эстакадах из-за невозможности подняться в горку. Водителей таких транспортных средств призывают быть внимательными на дороге и планировать поездки с учетом погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.