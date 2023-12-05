Дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов почти 200 большегрузов

30 экипажей дорожного патруля ЦОДД помогают автомобилистам выбраться из снежного плена на трассах. За сутки помощью воспользовались почти 200 водителей фур.

Чаще всего тяжеловесный транспорт застревал на МКАД и эстакадах из-за невозможности подняться в горку. Водителей таких транспортных средств призывают быть внимательными на дороге и планировать поездки с учетом погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.