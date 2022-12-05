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Новости

05 декабря, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Новости часа: поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД после схода вагона с рельсов

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно 6 декабря

Движение между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" откроют досрочно

"Аэрофлот" отключил систему развлечений в полете

Участок метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрыт до 7 декабря

Ограничение движения поездов ввели на Калужско-Рижской линии метро до 7 декабря

Столичные электробусы будут отапливать с помощью биотоплива

Новости часа: около 50% торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах – Мишустин

Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт до 7 декабря

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро откроют на два дня раньше. С 6 декабря пассажиры снова смогут воспользоваться станциями от "Шаболовской" до "Профсоюзной". Об этом рассказал Сергей Собянин. Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Новая линия пройдет от станции "ЗИЛ" до городского округа Троицк.

Владимир Путин осмотрел Крымский мост. Президент лично сел за руль и проехал по переправе, в том числе по полосе, которую отремонтировали после теракта.

После драки с участием Григория Лепса и его охраны возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Евгений Хейфец. Потасовка произошла у одного из баров в Санкт-Петербурге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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