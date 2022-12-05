Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро откроют на два дня раньше. С 6 декабря пассажиры снова смогут воспользоваться станциями от "Шаболовской" до "Профсоюзной". Об этом рассказал Сергей Собянин. Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Новая линия пройдет от станции "ЗИЛ" до городского округа Троицк.

Владимир Путин осмотрел Крымский мост. Президент лично сел за руль и проехал по переправе, в том числе по полосе, которую отремонтировали после теракта.

После драки с участием Григория Лепса и его охраны возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Евгений Хейфец. Потасовка произошла у одного из баров в Санкт-Петербурге.

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